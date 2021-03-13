ليفانتى يفوز على فالنسيا بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

حقق فريق ليفانتي انتصارًا ثمينًا على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، بملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل روجر مارتي هدف ليفانتي والمباراة الوحيد في الدقيقة (18).الفوز رفع رصيد ليفانتي إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.