تعادل نيوكاسل مع أستون فيلا 1-1 فى الدورى الإنجليزى

تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه أستون فيلا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب سانت جيمس بارك في اطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.تقدم أستون فيلا فى الدقيقة 86 عن طريق كيران كلارك، لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه، وعادل جمال لاسيلس النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 94، وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مع استون فيلا، حيث لعب المحمدي اللقاء كاملً،فيما استبدل تريزيجيه في الدقيقة 67.ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.