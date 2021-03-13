أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

حقق فريق أوجسبورج الفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما، بملعب إمبولس آرينا، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.سجل ثلاثية أوجسبورج كل من روبن فارجاس في الدقيقة (52) وماركو ريختر في الدقيقة (76) وأندريه هان في الدقيقة (89)، فيما أحرز فلوريان نوهاوس هدف مونشنجلادباخ الوحيد في الدقيقة (68).الفوز رفع رصيد أوجسبورج إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 33 نقطة في المركز العاشر.