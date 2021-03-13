فوز أتالانتا على سبيزيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

حقق فريق أتالانتا انتصارا ثمينا على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب جيويس، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل ثلاثية أتالانتا كل من ماريو باساليتش هدفين في الدقيقتين (53) و(73) ولويس مورييل بالدقيقة (55)، فيما أحرز اللاعب روبرتو بيكولي هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة (82).الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 52 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، في حين تجمد رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.