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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعلم فن صناعة الشموع فى بيت السنارى بالسيدة زينب

السبت 13/مارس/2021 - 12:36 ص
بيت السنارى
بيت السنارى
نضال ممدوح
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تنطلق في الرابعة من بعد عصر غد الأحد٬ ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة بعنوان "فن صناعة الشموع"٬ تدير الورشة الفنانة كاترين رمسيس، وهي فنانة متميزة ومتخصصة في صناعة الشموع بأنواعها منذ 2012، شاركت في العديد من المعارض، ولاقت منتجاتها إقبالًا كبيرًا. الورشة مجانية ولمدة يوم واحد، وتستهدف الجمهور من سن 18 فيما فوق.

تركز الورشة على أنواع الشموع وأشكالها ومراحل صناعتها، حيث سيتم التعرف على الأدوات المستخدمة في الصناعة، وكيفية صهر الشمع والألوان، وتجهيز الخيوط والقوالب، بالإضافة إلى ابتكار تقنيات جديدة ومختلفة من الشموع وتزيينها بأشكال عصرية.

تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الصناعات اليدوية، وكذلك المحافظة على هذه الحرفة التراثية التي تصارع من أجل البقاء عن طريق إضافة تحديثات وتقنيات عصرية تتناسب مع التطور الحالي.

وتعد الشموع عنصر مهم من عناصر الديكور والزخرفة، حيث أنها تضفي على المكان نوعًا من البهجة والفرح، وتساعد على التخلص من التوتر والطاقة السلبية بروائحها العطرية المميزة.

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