تعافى 18 حالة وإصابة 29 آخرين بفيروس كورونا بالوادى الجديد

أعلنت إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بتعافي 18 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل أعدد المتعافين إلى 254 حالة حتى الآن.وأضافة اللجنة في بيان لها مساء اليوم الجمعة- إصابة 29 حالة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى 353 حالة مصابة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة ليصل عدد المتوفين إلى 40 حالة حتى الآن بمعدل 4 حالات بمركز الخارجة، وحالة بمركز الداخلة، وحالة بمركز بلاطوأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على استمرار تلقي طلبات المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ونهيب بالسادة المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس من خلال التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أو التوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة بالمحافظة.وحذر من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.وناشد المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض.وأضاف على إنهاء إجراءات التعقيم والتطهير بالمدارس استعداداََ لاستقبال الطلاب بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.