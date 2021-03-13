تونس وهولندا تبحثان سبل دعم التعاون الثنائى فى المجال الاقتصادي والاستثمار

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، سبل دعم التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار والمبادلات التجارية، وكذلك المساعي المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.وأكد الجرندي – بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - على عمق العلاقات التونسية-الهولندية التي شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع السلطات التونسية إلى تطوير التعاون بين البلدين لمستويات أفضل وأوسع.ومن جانبه، عبر الوزير الهولندي عن حرص بلاده على دعم التعاون بين البلدين، واستعداده لمعاضدة الجهود التونسية في العديد من المجالات، والنهوض بالاستثمارات الهولندية في تونس.كما أثنى بلوك على الدور الفعال الذي اضطلعت به الدبلوماسية التونسية، والجهود التي بذلتها في سبيل إيجاد حل للازمة الليبية.ورحب الجانبان بتصويت البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يعزز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية.وكان اللقاء – بحسب البيان - فرصة للتطرق إلى بعض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون التونسي - الهولندي بصفة خاصة والتونسي - الأوروبي بصفة عامة من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.