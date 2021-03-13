«القومى للسينما» يعرض 3 أفلام خاصة بالمرأة بمركز الهناجر.. الإثنين

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، 3 أفلام خاصة بالمرأة في إطار الاحتفالات بعيد الأم، وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بمركز الهناجر بدار الأوبرا.ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "حياة طاهرة وست الحبايب" للمخرج مهند دياب، والفيلم الروائي القصير "ثلاث ساعات قبل منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف، والفيلم التسجيلي "ذاكرة النسيان" للمخرجة دنيا سلام والحاصل على جائزة أفضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الدولي.وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الحضور.جدير بالذكر أن نادي سينما المرأة يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويقام شهريا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.