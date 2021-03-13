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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يشكر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتمرير خطة الإنقاذ الاقتصادية

السبت 13/مارس/2021 - 05:55 ص
بايدن
بايدن
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قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشكر إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إثر تمرير خطة الإنقاذ الاقتصادية الكبرى البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوقيعه عليها أمس.

وقال بايدن إنه أوفى بوعده بإنجاح خطة الإنقاذ الأمريكية، متوجها بالشكر لكل من أسهم في إنجاح ذلك.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، عن بايدن خلال خطاب ألقاه بمناسبة خطة "الإنقاذ"، قوله إنه: "قرر الإبقاء على مبلغ 300 دولار لكل أمريكي يعاني البطالة".

ووصف الرئيس الأمريكي العاملين من الطبقة الوسطى بأنهم العمود الفقري للولايات المتحدة، مقرا: "أمامنا عمل كبير ولن نتوقف عن مساعدة الشعب".

وتوقع بايدن أن تخفف الحزمة الضغط الذي تتحمله الأسر بسبب وضع المدارس، مشيرا إلى أنها ستوفر الغذاء للمحتاجين، وستساعد بعض الأسر على دفع قيمة الرهن العقاري.

ومما تشمله الخطة توفير مساعدات نقدية مباشرة لشريحة واسعة من الأمريكيين في حدود 1400 دولار، وكذلك إعانات بطالة أسبوعية في حدود 300 دولار حتى السادس من سبتمبر القادم.

وسيتم تمديد الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي وذلك حتى عام 2026.

ووافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ على خطة التحفيز بعد جدل طويل.

ويرى خبراء اقتصاد أن تمرير حزمة التحفيز مهم جدا لدفع الاقتصاد الذي تأثر كثيرا بوباء كورونا الفيروسي.

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