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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 06:14 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، ارتفاع إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، التي جرى تقديمها لسكان الولايات المتحدة حتى اليوم إلى أكثر من 100 مليون جرعة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدّمت، حتي السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، أكثر من 101 مليون و128 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" لسكان الولايات المتحدة، من أصل أكثر من 133 مليون و337 ألف جرعة وُزّعت على مقدّمي الخدمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت البيانات أن نحو 66 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل من الللقاح، من بينهم نحو 35 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم.

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