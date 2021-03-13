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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: كندا تتوقع مليون جرعة من فايزر أسبوعيا

السبت 13/مارس/2021 - 06:16 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه يمكن لكندا أن تتوقع تلقي ما لا يقل عن مليون جرعة لقاح من شركة فايزر أسبوعيا بدءا من وقت لاحق من هذا الشهر وتستمر حتى أوائل مايو.

وقال ترودو - في مؤتمر صحفي - إن جدول التسليم المحدث لشركة فايزر "سيحدث فرقا كبيرا" عندما يبدأ في 22 مارس الجاري ويستمر حتى 10 مايو المقبل.

وأضاف أنه سيتمكن كل كندي يرغب في التطعيم من القيام بذلك بحلول نهاية سبتمبر. وأشار إللى أن شركة الأدوية فايزر ستبدأ في تقديم مليون جرعة لقاح كل أسبوع بدءا من 22 مارس وحتى 10 مايو.

ويزيد هذا التدفق عن ضعف الجرعات الـ 444600 المتوقعة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى عمليات تسليم لقاحات إضافية من شركة موديرنا، والتي من المتوقع أن تجلب 846 ألف جرعة في الأسبوع الذي يبدأ في 22 مارس الجاري.

وعلى جانب آخر، عبر ترودو عن حذره من استخدام "جوازات سفر اللقاح"، مشيرا إلى أنها قد تثير تساؤلات حول الإنصاف وتؤثر بشكل غير عادل على بعض الأشخاص.

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو إلى أن المناقشات جارية مع شركاء دوليين حول كيفية استخدام جوازات سفر اللقاحات. وقالت إنه من المهم التأكد من عدم تخلف كندا عن الركب إذا جعل العالم هذا مطلبا جديدا للسفر.

وقالت هاجدو إن المحادثات حول كيفية استخدام جوازات السفر داخل كندا هي مسألة إقليمية، مشيرة إلى أن المقاطعات تشرف بالفعل على أدلة التطعيم المماثلة التي تتطلبها المدارس وبعض أماكن الرعاية الصحية.

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