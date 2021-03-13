رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة ترفض إرسال ملايين الجرعات من لقاح «أسترازينيكا» لأوروبا

السبت 13/مارس/2021 - 06:26 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الإدارة الأمريكية، رفضها إرسال ملايين من الجرعات المصنعة في الولايات المتحدة من لقاح شركة "استرازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه دوله نقصا في عدد اللقاحات المطلوبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "أولوية الرئيس (جو بايدن) وتركيزه هو على التأكد من تطعيم الشعب الأمريكي"، مضيفة: "في هذا الوقت، هناك طلبات من.. عدد من الدول التي طلبت جرعات من الولايات المتحدة، ولم نقدم جرعات من الحكومة الأمريكية لأي أحد"، حسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ولم تقدم "أسترازينكا" حتى الآن طلبا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاحها في الولايات المتحدة، حيث ما زالت تُجري تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على اللقاح، رغم حصولها على ترخيص الاستخدام الطارئ في دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة طولية.

لكن الشركة صنّعت ملايين الجرعات من اللقاح في الولايات المتحدة، حيث يجري الاحتفاظ بها في منشآت بأوهايو وميريلاند انتظارا للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، في وقت سابق من الأسبوع، أن الشركة البريطانية طلبت من مسئولين أمريكيين النظر في إعقائها من الالتزام بتقديم 300 مليون جرعة من لقاحها للوايات المتحدة حتى تتمكن من تقديم جرعات للاتحاد الأوروبي الذي يواجه نقصا في أعداد الجرعات.

وقالت بساكي إن الإدارة الأمريكية تريد التأكد من كون الولايات المتحدة "مُشبعة ومستعدة أكثر مما يلزم" ولديه القدرة على تقديم أكثر اللقاحات فعالية للشعب الأمريكي.

وتابعت: "ما زال هناك 1400 شخص يموتون في بلدنا كل يوم"، "لذلك فإن الأمر ليس متعلق بأوروبا، إنه متعلق بتركيزنا وأولويتنا".

إلى ذلك، قال منسق شئون مكافحة فيرزوس "كورونا" في البيت الأبيض، جيف زينتس، إن الولايات المتحدة تقدم الدعم في هذا المجال عالميا من خلال قنوات أخرى، بما فيها التزامها بتقديم ما يصل لـ4 مليارات دولار لبرنامج "كوفاكس" المعني بإيصال اللقاحات للدول منخفضة الدخل.

وكان الرئيس بايدن قد أكد، أمس، أن بلاده أمّنت توفير ما يكفي من اللقاحات لجميع البالغين في الولايات المتحدة بنهاية مايو المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن جميع الأمريكيين سيكونون قد تلقوا التطعيم بحلول ذلك التاريخ.

ووفقا للبيانات الصدرة اليوم عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فقد تلقى نحو 66 مليون شخص في الولايات المتحدة الجرعة الأولى على الأقل من الللقاح، من بينهم نحو 35 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم.

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 13-3-2021

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 13-3-2021

اعتراف ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير أمام القضاء الأمريكي بالتهمة الموجهة إليها

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة

الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة

ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم