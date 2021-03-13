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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وكندا تبحثان سبل دعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

السبت 13/مارس/2021 - 12:24 ص
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد، مختلف أوجه التعاون التونسي الكندي، والسبل الكفيلة بتدعيمه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجرندي - بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مستهل المحادثة عبر تقنية الفيديو - على أهمية تفعيل التضامن بين الدول في مواجهة جائحة كوفيد-19 العالمية.

وتطرق وزير الخارجية التونسي إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها أزمة (كوفيد- 19) في تونس، مشيرا إلى أهمية إيجاد فرص لتشغيل الأيدي العاملة التونسية المؤهلة، وتعزيز التعاون لتمكينها من الاستجابة لمتطلبات سوق العمل الكندية.

من جانبها، أعربت الوزيرة الكندية، المكلفة أيضا بملف مجابهة وباء كورونا، عن استعدادها لتطوير التعاون مع تونس في مجال التدريب والتكوين المهني والتعليم العالي، من أجل توفير أكبر فرص للنجاح للشباب التونسي الراغب في الهجرة.

على صعيد آخر، اتفق الجانبان على زيادة التنسيق بين البلدين لتبادل الخبرات في المجالين الصحي والصيدلي، بما في ذلك في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات والبحث العلمي والطبي.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، نوه الجرندي بالتطور الإيجابي للمسار السياسي في ليبيا، بعد منح مجلس النواب الليبي ثقته للحكومة الليبية الجديدة، مجددا استعداد تونس التام لدعم الشعب الليبي في مسيرته لاستعادة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار.

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