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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. حفل إطلاق وتوقيع رواية على جبل يشكر لــ رباب كساب

السبت 13/مارس/2021 - 12:23 ص
رباب كساب
رباب كساب
نضال ممدوح
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يستضيف مركز بيت فاطم الثقافي٬ بمقره الكائن بشارع التحرير بالدقي٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "على جبل يشكر"، للروائية رباب كساب٬ والصادرة حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع.

رباب كساب صدر لها أربع روايات: "قفص اسمه أنا"، "مسرودة"، "الفصول الثلاثة"، و"فستان فرح" التي صدرت قبل ثمانية أعوام٬ ومجموعة قصصة وحيدة: "بيضاء عاجية وسوداء أبنوسية".

عن الرواية الجديدة قالت رباب كساب لــ"الدستور": على جبل يشكر تختلف بالنسبة لي عن رواياتي السابقة٬ فلأول مرة يلعب المكان دورا رئيسيا في العمل كما أنها أيضا المرة الأولى التي أتجه فيها لعالم الأساطير التي تم مزجها مع الواقع المعاش من خلال بطلتي الرواية التي تهرب إحداهما من الماضي وتهرب الأخرى من الحاضر للماضي البعيد لعائلتها.

الرواية تحكي عن"يشكُر".. العربى الذى جاء إلى مصر وسكن أعلى الربوة فسُمّي الجبل باسمه، عن أحمد بن طولون وبيت الكريتيلية، عن الشوارع وتاريخها وأساطيرها، عن الأرواح الحائرة والقلوب القلقة، عن المحبَّة والخذلان.

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