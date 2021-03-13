تحرير 160غرامة فورية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة باهمية تشكيل لجان للمرور الدوري على المحلات التجارية والتأكد، الكافيهات والمقاهي والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.وفى ذات السياق قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة كوم حماده بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حسم وذلك للتصدى للموجة الثانية لفيرس كورونا.وأسفرت الحمله عن تحصيل ٨٠٠٠ الف جنيها لعدد 160غرامة فوريه للافراد الغير ملتزمين بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصه بارتداء الكمامات الوقائية بأماكن التجمعات.ويناشد "رئيس المركز" المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على أنه لا تهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.