رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 160غرامة فورية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالبحيرة

السبت 13/مارس/2021 - 12:18 ص
حملة على الكافيهات
حملة على الكافيهات
البحيرة معوض هويدى
طباعة
وجه اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة باهمية تشكيل لجان للمرور الدوري على المحلات التجارية والتأكد، الكافيهات والمقاهي والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفى ذات السياق قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة كوم حماده بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حسم وذلك للتصدى للموجة الثانية لفيرس كورونا.

وأسفرت الحمله عن تحصيل ٨٠٠٠ الف جنيها لعدد 160غرامة فوريه للافراد الغير ملتزمين بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصه بارتداء الكمامات الوقائية بأماكن التجمعات.


ويناشد "رئيس المركز" المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على أنه لا تهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.
حملة على الكافيهات
حملة على الكافيهات
حملة على الكافيهات
حملة على الكافيهات
حملة على الكافيهات
حملة على الكافيهات

موضوعات متعلقة

بعد رحيلها متأثرة بـ«كورونا».. أبرز المعلومات عن الإعلامية ملك إسماعيل

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 13-3-2021

اعتراف ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير أمام القضاء الأمريكي بالتهمة الموجهة إليها

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

فوز أتالانتا على سبيزيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة

الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة

ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم

عرض الفيلم الإثيوبى «إنكوبا» بمركز الحرية للإبداع.. الليلة