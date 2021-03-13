«الشيوخ» يستنكر بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بيانًا هامًا قالت فيه إنها تابعت بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد.وأكدت اللجنة، أن بيان المجلس ملئ بالمغالطات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع والتشريعات المصرية، بجانب اعتماده على مصادر غير أمينة ولاتعلم جهود مصر في مجال حقوق الإنسان.وأشارت اللجنة، إلى أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به يحمي المجتمع المحلي والإقليمي والدولي ممن يعملون خارج إطار القانون.وتهيب اللجنة وتناشد في بيانها جميع المهتمين بملف حقوق الإنسان بالتحقق من صحة ما تقوم بنشره، والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصريه للتأكد منها.