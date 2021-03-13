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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الفيلم الوثائقى «حديث عن الأشجار» بجزويت الإسكندرية.. الليلة

السبت 13/مارس/2021 - 12:15 ص
حديث عن الأشجار
حديث عن الأشجار
نضال ممدوح
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ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفیلم التسجيلي «حدیث عن الأشجار»٬ من إخراج٬ المخرج السوداني٬ صهیب قسم الباري٬ وإنتاج سنة 2019، وتبلغ مدة عرض الفیلم 90 دقیقة.

وكان فيلم «حديث عن الأشجار» قد فاز العام الماضي٬ بجائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز اختيارات النقاد العرب للعام 2020، كما فاز بجائزة التانيث الذهبى لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان قرطاج السينمائي، والنجمة الذهبية للفيلم الوثائقي في مهرجان الجونة السينمائي بمصر، وعدد من الجوائز الأخرى منها جائزة جلاستيه أوريجنال لأفضل فيلم وثائقي عند عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي في عام 2019.

وعن الفيلم، يقول الناقد الفني أندرو محسن: «رغم أن الفيلم ينطلق من فكرة بسيطة٬ فإنه يتشعب ليضم لكثير من المشاهد التي تعبر عن واقع السودان، قبل نهاية الفيلم بقليل، نتابع عبر شاشة التلفاز نقلًا للإعلان عن نتيجة الإنتخابات الرئاسية السودانية عام 2015، بعدها بقليل نقلًا لكلمة عمر البشير الرئيس السوداني المخلوع، وهو يذكر كلامًا عن الشفافية والمظهر الحضاري، الكلام الذي يبدو كوميديًا في هذا السياق، ليس لأننا نعرف أن الثورة في السودان أطاحت به، بل لأن الدولة التي نشاهدها تمنع عرض فيلم للجمهور في إحدى دور العرض، وتعلن أن إغلاق السينمات كان قرارًا سياسيًا، يصبح من الكوميديا أن نستمع إليها تتحدث عن الديموقراطية».

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