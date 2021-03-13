مصرع شاب صدمته سيارة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به بالطريق الزراعي أمام قاعة البرنسيسة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن إخطارًا من نقطة مستشفى كفر الدوار يفيد بوصول شاب إلى المستشفى العام جثة هامدة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع محمد إبراهيم محمد، 19 سنة، مقيم بقرية المهاجرين كفر الدوار، وذلك بسبب اصطدام سيارة مسرعة بالطريق الزراعي بدائرة المركز وفرت هاربة.تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.