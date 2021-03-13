«الوطنية للإعلام» تنعى الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل

تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل التي وافتها المنية أمس الجمعة.وقال حسين زين: "فقدنا إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري وأحدى رواده الذين قدموا اعلاما تنويريا رسخ مبادئ وقيم المجتمع المصري الأصيل".وأضافت الوطنية للإعلام أن الإعلامية الراحلة تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي من خلال أشهر برامجها سلوكيات الذي ناقش الكثير من قضايا المجتمع وتقديم المعالجات العديد من المشكلات، كما أسهمت في تجويد العمل بالتليفزيون المصري من خلال تقلدها العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى، ونائب رئيس التليفزيون.وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وتدعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.