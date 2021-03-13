الإحصاء: 2.8 مليار دولار واردات الأدوية خلال 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة بلغت 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات أجهزة للطب والجراحة بلغت 404 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 376.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 27.7 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.