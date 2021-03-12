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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ختام بورصة برلين للسياحة والسفر بمشاركة 120 دولة حول العالم

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:59 م
بورصة برلين
بورصة برلين
رامى حسين
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اختتمت اليوم فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، والتي أقيمت هذا العام افتراضيًا بعد أن تم إلغاها العام الماضي؛ نظرًا إلى تداعيات فيروس كورونا، وتعتبر بورصة برلين «ITB» من أشهر الملتقيات الدولية لصناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، ويشارك بها وزراء السياحة والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار القائمون على البورصة من برلين إلى أنه قد قام أكثر 3513 عارضًا يمثلون الوجهات وسلاسل الفنادق وشركات التكنولوجيا من 120 دولة من الشكل الجديد لتقديم منتجاتهم وخدماتهم، كما استفاد نحو 80% من المشاركين من ميزات التواصل، والتي تضمنت اجتماعات العمل عبر المكالمات الفردية والجماعية، والمحادثات، والبحث عن شركاء الأعمال.

كما تم تسجيل حوالي 700 متحدث في أكثر من 400 جولة نقاش في المؤتمر، من الذين عقدوا محاضرات ومقابلات وشاركوا في عروض العارضين والمؤتمرات الصحفية، وقدموا وجهات نظرهم حول كيف يمكن للصناعة التغلب على آثار الوباء، والبدء في التعافي الناجح.

وشارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة في فعاليات البورصة، كاشفًا عن إعفاء المسافرون إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من دفع رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021، بالإضافة إلى تخفيض أسعار وقود الطائرات بمقدار 15 سنتًا أمريكيًا للجالون الواحد من 21 يناير وحتى نهاية عام 2021، كما تم منح المطارات بالمحافظات السياحية خصم بنسبة 50٪ على رسوم الهبوط والإيواء، وخصم بنسبة 20٪ على رسوم المناولة الأرضية حتى 30 أبريل 2021.

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