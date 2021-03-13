نادية الجندى: أتلقى العديد من عروض الارتباط حتى الآن

- تحب الرقص ولكن عمري ما فكرت احترفه.



تصدرت الفنانة نادية الجندي محركات البحث "جوجل" بعد اعترافاتها الأخيرة عبر برنامج "السيرة" الإعلامية وفاء الكيلاني، ويرصد "الدستور" أبرز التصريحات عن زواجها من الفنان عماد حمدي، وغيرها من التصريحات الجريئة في سياق السطور التالية:-- تقرأ القرآن قبل تصوير أي مشهد.- والدها كان متدينًا جدًا.- لم يقدر أي رجل "يقصصلها ضوافرها" -بحسب تعبيرها-.- درست في مدرسة الليسيه وكانت نجمة المسرح بها.- والدها كان مقاولا كبيرا وواحد من رجال حزب الوفد.- حاولت الانتحار لرفض أبيها دخولها عالم التمثيل.- ليس لديها أسرار تخاف كشفها.- لا أحد يصلح لتقديم شخصيتها -حسبما صرحت-.- شخصيتها تتغير حين تحب، لكن في الوقت نفسه لم تخضع لسيطرة أي رجل.- تزوجت من عماد حمدي لأنها رأت فيه شخصية والدها المثالية.- تتلقى العديد من عروض الارتباط حتى الآن.- مشوارها الفني كان صعب ولم يستطع شخص الحفر في الصخر مثلها.