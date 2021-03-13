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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. أين وصل حجم التداول بالعملات الرقمية حول العالم؟

السبت 13/مارس/2021 - 06:10 ص
العملات الرقمية
العملات الرقمية
سمر محمدين
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بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا في مختلف البلاد حول العالم، تزايد حجم التعاملات الاقتصادية والمادية عن طريق الانترنت لاسيما مع تطبيق إجراءات الإغلاق والحظر الكامل في البلاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الرقمية وحجم التداول بها عالميًا.

وعلى الرغم من انتشار التعامل بالعملات الورقية في كافة بلاد العالم بسبب تحقيقها للأرباح سريعًا وسهولة تداولها؛ إلا أن البنك المركزي في مصر لا يعترف بالعملات الرقمية وفق اللوائح الرسمية التي يصدرها البنك المركزي فأن بنوك مصر لا تتعامل في أي من أنواع العملات الرقمية، بسبب كونها إحدى التعاملات المالية الأكثر خطورة.

وشهد سوق التعاملات الرقمية تذبذب كبير بين الارتفاع والهبوط في مختلف العملات الرقمية التي يتم شرائها وبيعها عن طريق المواقع الخاصة بتلك العملات على الإنترنت.. وترصد "الدستور" جانب من التغيرات التي وصلت لها العملات الرقمية مؤخرًا وتسجيلها أعلى القيم المالية بشكل غير مسبوق.

تتصدر عملة البيتكوين أعلى فئات العملات الرقمية نتيجة انتشارها السريع، ومع مطلع الشهر الجاري ارتفعت قيمة "البيتكوين" وسجلت 54 ألف دولار خلال التعاملات الإلكترونية، وذلك بعدما سجلت 51 ألف دولار في نهاية فبراير الماضي، وتعادل عملة البيتكوين الواحدة حوالي 160 ألف جنيه مصري.

وفي بداية العام الجاري سجلت البيتكوين أعلى قيمة وصلت لها منذ بدء التعامل بها منذ سنوات طويلة، إذ وصلت إلى 58 ألف دولار ولم تستقر كثيرًا وحققت انخفاضًا، وذلك بمتوسط مكاسب أسبوعية من 6.7 % إلى 10.5 %.

وتأتي عملة الـ "بينانس كوين" ضمن أبرز العملات الإلكترونية وهي أحد أكبر وأشهر العملات بعد البيتكوين، إذ حققت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية بواقع 3.04%، ووصل سعرها إلى مستوى 243 دولارًا.

أما عملة "تيزر" فقد تحتل المركز الرابع بين عملات التداول الرقمي والتي شهدت ارتفاعًا وإقبالًأ خلال الفترة الماضية، لتحقق مكاسب وقيمة إجمالية تعادل 36.8 دولار وبلغت حصتها السوقية نسبة 2.22% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية.

منذ عام 2015 وقد ارتفع عدد الدول التي عتمدت تداول العملات الرقمية، ليرتفع بعدها عدد التجار الذين صدقوا على التعامل الرقمي، إذ وصل عدد الأشخاص الذين يتعاملون في البيتكوين كعملة دفع إلى 100.000 تاجر.

وفي عام 2017 هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون يستخدم العملات الافتراضية، وفق التقارير التي أعلنت عنها جامعة كامبريدج.

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