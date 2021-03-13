براتب 1200 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال لإحدى الشركات بشبرا الخيمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة النايلون المصرية بشبرا الخيمة، وذلك براتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عمال وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 42201694، والتواصل مع المدير المسئول محمد خالد، أو التوجه لمقر الشركة 16 شارع طريق المصانع، شبرا الخيمة أول.