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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنشاء مركز ثقافى عالمى بأبوسمبل بتكلفة 100 مليون جنيه

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:44 م
إنشاء مركز ثقافى
إنشاء مركز ثقافى
أمير محمد خالد
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تستأنف الهئية العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض تنفيذ أعمال المركز الثقافى العالمى بأبوسمبل بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

وقال المهندس عماد بيومى، المسئول عن المشروع، إن المركز الثقافى العالمى بأبوسمبل بمحافظة أسوان سيكون مزارًا سياحيًا كبيرًا به كافة أشكال الثقافة والفنون وتبلغ مساحته الإجمالية 5370 مترًا مربع.

وأضاف "بيومي"، أن المبنى يتكون من دورين الأول الأرضي المنخفض ويشمل غرف إقامة للوافدين وقاعات للحرف البيئية والتشكيلية وقاعات لأنشطة الطفل، أما الدور الأرضى يشمل مكتب استعلامات ومسرح مكشوف سعة 380 كرسي وغرف للمثلين والممثلات وغرف إقامة للوافدين من الفنانين وصالون لكبار الزوار ومكتبة عامة ومقهى ثقافي ومطعم ملحق به مطبخ خاص.

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