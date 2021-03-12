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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إرجاء تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى على المنشات السياحية والفندقية حتى ديسمبر

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:42 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
رامى حسين
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ارسل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، خطاب موجه إلى غرفة شركات السياحة أكد خلاله أنه تم إصدار تعليمات إلى رؤساء ومديري عموم هيئة التأمين الإجتماعي على مستوى الجمهورية إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2021 نظرًا للظروف الأقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا.

وأشار الخطاب الذي حصلت الدستور على نسخة منه إلى أنه تم التنبيه علي رؤساء عموم ومديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية بعدم تحرير جنح تبديد أو الحجز على مال المدين لدي البنوك حتى انتهاء العام المالي الحالي أو صدور توجيهات أخرى وفي الحالة التي تستوجب التوجيه الحجز على مال المدين لدى البنوك يتم الرجوع بالإجراءات إلى رئاسة الهيئة عن طريق الإدارة العامة لتنفيذ الإداري قبل توقيع الحجز دون الإخلال بمتابعة مستحقات الهيئة لأصحاب الأعمال والمنشات والجهات المدنية.
هيئة التامينات
هيئة التامينات

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