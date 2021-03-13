التخطيط: 100 مليون جنيه لتطوير نظم الرى بالفيوم

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع تطوير المنطقة الأولى من مساقى سيلا ومحطة رفع البطس بمحافظة الفيوم نفذ بتكلفة إجمالية تقارب الـ100 مليون جنيه، لافته إلى أن أعمال المشروع امتدت لعامين.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف زيادة الإنتاج الزراعى وترشيد نظم الرى ووفرة الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى ومشاركة المنتفعين فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع وزيادة التعاون بين المنتفعين باستخدام روابط مستخدمى المياه.