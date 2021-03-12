جبال القمامة تحاصر مستشفى بهتيم.. والأهالى: «هتجيبلنا المرض»

انتشرت جبال القمامة على جانبي الطرق بمدينة بهتيم التابعة لمحافظة القليوبية وسط استياء كبير من الأهالي الذين ناشدوا المسؤولين بضرورة التدخل ورفعها خاصة وقوعها بالقرب من مستشفى المدينة.وقال محمد عباس، أحد سكان المنطقة، إن مشكلة تجمع القمامة تتفاقم يوما عن يوم وتتحول لتلال دون تدخل أيا من المسؤولين بالحي لإنقاذ الموقف الذي لا شك فيه أنه ينعكس علينا بإنتشار الأوبئة والأمراض وانبعاث الروائح الكريهة طوال اليوم ولا بد من وضع حد لهذا الأمر.من جانبه قال مواطن أخر من أبناء المدينة يدعى إسلام، إن الأمر يستدعي تطبيق غرامات رادعة لكل من يقوم بإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها لتنتهي هذه الأزمة التي يعيش فيها الأهالي كل يوم.