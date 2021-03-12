رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جبال القمامة تحاصر مستشفى بهتيم.. والأهالى: «هتجيبلنا المرض»

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:35 م
قمامة
قمامة
حسام عسل
طباعة
انتشرت جبال القمامة على جانبي الطرق بمدينة بهتيم التابعة لمحافظة القليوبية وسط استياء كبير من الأهالي الذين ناشدوا المسؤولين بضرورة التدخل ورفعها خاصة وقوعها بالقرب من مستشفى المدينة.

وقال محمد عباس، أحد سكان المنطقة، إن مشكلة تجمع القمامة تتفاقم يوما عن يوم وتتحول لتلال دون تدخل أيا من المسؤولين بالحي لإنقاذ الموقف الذي لا شك فيه أنه ينعكس علينا بإنتشار الأوبئة والأمراض وانبعاث الروائح الكريهة طوال اليوم ولا بد من وضع حد لهذا الأمر.

من جانبه قال مواطن أخر من أبناء المدينة يدعى إسلام، إن الأمر يستدعي تطبيق غرامات رادعة لكل من يقوم بإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها لتنتهي هذه الأزمة التي يعيش فيها الأهالي كل يوم.
قمامة
قمامة
قمامة
قمامة

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

فوز أتالانتا على سبيزيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

باحثون يكتشفون علاجًا لمرض القلب بين مرضي السكر من الدرجة الثانية

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

نجلاء فوزي: الرجال احتكروا فن الكاريكاتير ولم يتركوا مساحة للنساء (حوار)

مدحت العدل: حقوق الملكية الفكرية سداح مداح ونأمل فى تعديل القانون

«أبوه ليس كأبي».. حكاية معركة ساخنة بين العقاد وزميله في طفولته

إحياء تراث «الأراجوز» بثقافة القاهرة