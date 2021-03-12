مصرع شاب أسفل عجلات قطار بقرية الحلة جنوب الأقصر

لقي شاب مصرعه تحت عجلات القطار بمزلقان قرية الحلة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أثناء عبوره المزلقان.البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان بقرية الحلة بإسنا.وعلى الفور انتقل لمكان الحادث كل من إبراهيم عبده نصير رئيس مدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد محمد الجمل معاون مباحث المركز، والنقيب معتز الجبلاوي، والملازم أول محمد الحطايبي، والملازم، محمود عبدالصبور، وتبين مصرع "حسن.م.ا" 21 سنة مقيم بقرية الحلة، وتم نقل الجثة الى مستشفى إسنا التخصصى وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.