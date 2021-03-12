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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو وهبة يشارك فى كتابة مسلسل المدينة لـ دنيا سمير غانم

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:28 م
عمرو وهبة
عمرو وهبة
أمير محمد خالد
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يواصل الفنان عمرو وهبة تصوير أحداث دوره في مسلسل "المدينة" الذي تخوض من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم سباق رمضان المقبل وتقدم من خلاله تجربة جديدة ومختلفة عليها حيث تقدم لاول مرة مسلسل من 15 حلقة فقط، وعلمت "الدستور" أن وهبة يشارك في كتابة المسلسل بجانب قيامه بأحد أدوار البطولة في العمل بجانب دنيا.

ويواصل صناع المسلسل حاليًا تصوير المسلسل للانتهاء منه علي مطلع شهر رمضان المقبل ليكون جاهز للعرض كاملًا، والمسلسل من إخراج هشام جمال وانتاج روزناما بالتعاون مع شركة سينرجي والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية، وكانت أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة تلاته الذي قدمت فيه ثلاث قصص مختلفة كل منهم في 10 حلقات.

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