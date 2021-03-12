«الشندويلى»: سوهاج مليئة بالفرص الاستثمارية فى الزراعة والصناعة

أكد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن المحافظة مليئة بالفرص الاستثمارية سواء كانت زراعية أو صناعية.وأكد «الشندويلي»، في تصريح لـ«الدستور»، أن المحافظة عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية من الإهمال وتدهور الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى قلة المجمعات الصناعية، وعند اعتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مصر شهدت المحافظة حالة من التطور، وهذا تبين في الطرق والمشروعات القومية بالمحافظة.ووأوضح رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن المحافظة تتمتع بشبكة طرق داخلية تربط المدن والقرى ببعضها، بالإضافة إلى المطار الدولي بسوهاج.