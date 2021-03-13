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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 3.9 مليار دولار صادرات مصر لإفريقيا خلال عام

السبت 13/مارس/2021 - 01:12 ص
صادرات مصر لإفريقيا
صادرات مصر لإفريقيا
أميرة ممدوح
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سجلت الصادرات المصرية للدول الإفريقية 3.9 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 4.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 810 ملايين دولار خلال عام.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر لكينيا شهدت ارتفاعًا إلى 384.3 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 350.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.1 مليون دولار خلال عام.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لإثيوبيا بلغت 99.5 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 139.4 مليون دولار خلال العام السابق، وجنوب إفريقيا 75.1 مليون دولار مقابل 85.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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