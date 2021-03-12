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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«القومى للسينما» يحتفل بعيد الأم وسط إجراءات احرازية مشددة.. الإثنين

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:17 م
المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما
حسن أمين
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في إطار الاحتفالات بعيد الأم، وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يعرض المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، مجموعة من الأفلام الخاصه بالمرأة، ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق ١٥ مارس، بالهناجر بدار الأوبرا في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي «حياة طاهرة وست الحبايب» للمخرج مهند  دياب، والفيلم الروائي القصير «ثلاث ساعات قبل منتصف الليل» للمخرج مهند الكاشف، والفيلم التسجيلي «ذاكرة النسيان» للمخرجة دنيا سلام، والحاصل على أفضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعلية للأفلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد على، لمناقشة الأفلام مع الحضور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويقام شهريً مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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