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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء» تحذر من الإسراف في تناول المسكنات والمضادات الحيوية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:09 م
الإسراف في تناول
الإسراف في تناول المسكنات
فاتن خديوى - سارة سعودى
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حذرت هيئة الدواء من الإسراف في تناول الدواء دون استشارة الطبيب، لافتة إلى أن تناول المسكنات والمضادات الحيوية يؤثر على وظائف الكلى خاصة مع عدم ضبط الجرعات.

وأشارت هيئة الدواء إلى ضرورة استشارة الأطباء والصيادلة في الحصول على الدواء والتأكد من الجرعات وضبطها ومدتها وطريقة الحصول على المستحضر للحفاظ على الصحة العامة.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب تسجيل ورشة عمل شرح متطلبات التقدم ببروتوكول لإجراء دراسة إكلينيكية داخل جمهورية مصر العربية والمنهج المتبع في التقييم.

وأشارت إلى أن الورشة ستعقد يوم الخميس المقبل بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم والمتاح حضورها أيضًا من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت أن البرنامج مقدم لممثلى شركات الأدوية وممثلي clinical research organizations، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

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