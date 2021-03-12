إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالمنتزه في الإسكندرية

أغلق حى ثان المنتزه بالإسكندرية، 3 مراكز تعليمية (سناتر)، خلال حملة شنها الحي، اليوم الجمعة، لإغلاق جميع المراكز التعليمية بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة وتجنبا لانتشار فيروس كورونا.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، للإدارات المعنية بالحي بشن حملة فورية، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق الثغر.استهدفت الحملة إغلاق 3 مراكز تعليمية؛ بشارع ملك حفني بالمندرة بحري، وشارع متفرع من محمد عطية بالمندرة قبلي، وشارع سلمان الفارسي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.وتشكلت لجنة الغلق برئاسة يحي زكريا سكرتير عام الحي، وبعضوية كل من ممثلي الجهات المعنية (مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، مدير الخدمات، ممثل عن إدارة الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية، ممثل عن الإدارة العامة للمتابعة).