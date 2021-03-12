«الصحة» تحدد آلية إرسال شكاوى العزل المنزلي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية إرسال شكوى خاصة بالعزل المنزلي، لافتة إلى إرسال كلمة «عزل» إلى الرقم ١٤٤٠ لتسجيل البلاغ أو الشكوى الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزليًا.وأشارت إلى ضرورة استكمال بيانات المريض خلال فترة العزل المنزلى حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات الكاملة، وفى حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة.وأضافت أنه في حالة اختيار رقم خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وادخال كلمة عزل مرة أخرى ثم إعادة إدخال البيانات.