مصرع شخص أسفل عجلات قطار بأسوان

لقي شخص مصرعه صدمه قطار بقرية الشطب التابعة لمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.تلقي مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد باصطدام قطار بشخص، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة في نفس الوقت، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.