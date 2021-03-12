بدء اختبارات المتقدمين لورشة ابدأ حلمك بالجيزة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى اجتماعات لجنة اختيار الموهوبين بمحافظة الجيزة المتقدمين لمشروع ابدأ حلمك والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية ويهدف إلى تدريب الشباب على فنون المسرح، حيث من المقرر أن تلتقي اللجنة أكثر من ٣٠٠ شاب وفتاة على مدار يومين ممن استكملوا بيانات استمارة التقديم الورقية والإلكترونية التي أتيحت بمواقع فرع ثقافة الجيزة وعلى الإنترنت خلال فترة التقديم وحتى انتهاء موعدها في ٢٨ فبراير الماضي.بدأت اللجنة اعمالها بحضور المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع والفنانين مدربي ورشة ابدأ حلمك بالجيزة، الفنان مصطفى حجاج مدرب الاستعرضات.والمهندس محمد جابر مدرب الديكور والأكاديمي الشاب فادي نشأت مدرب الدراما والموسيقار وليد حيدر مدرب الموسيقى والغناء، والفنان أحمد أبو عميره عضو لجنة الاختيار والمشرف على الفرق المسرحية النوعية.المرحلة الثانية من المشروع تتضمن خمسة محافظات وهى "الجيزة وبورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان"، وقد تجاوز عدد المتقدمين للمشروع بمحافظة الجيزة ١٣٠٠ متقدم من الجنسين، وهي النسبة الأكبر بالمقارنة بباقي محافظات المرحلة الأولى، وكان فى استقبال اللجنة والمتقدمين رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الجيزة.