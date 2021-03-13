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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

السبت 13/مارس/2021 - 06:41 ص
الدكتور محمد مندور
الدكتور محمد مندور
ايهاب مصطفى
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عقب عودة الناقد الكبير الدكتور محمد مندور من بعثته في فرنسا مسلحًا بالجديد من الرؤى النقدية والتكوين الموسوعي للثقافة المعاصرة، بجانب اتقانه للتراث النقدي، دخل في عدة معارك فكرية ونقدية كان لها فضل في إعادة النظر في الكثير من المسلمات النقدية، بجانب هز المفاهيم النقدية غير العلمية.

في بداية المعركة مع «العقاد» كتب «مندور» يقول: «يقحم العقاد النظريات الفلسفية التي تقوم كمذاهب ذات أسس نظرية عميقة شاملة في ميدان الأدب، فيكتب فصولًا طويلة ليدلل على أن أبا العلاء قال بالاشتراكية أو ببقاء الأصلح وما إلى ذلك، مما يدل على براعة الناقد، ولكنه لا يغني شيئًا في فهمنا لنفسية أبي العلاء ومأساته التي صدر عنها كل ما كتب من شعر إحساس أو فكرة».

ويضيف في موقع آخر: «يؤكد العقاد أن فكرة أبي العلاء في هذه الرحلة إلى العالم الآخر في رسالة الغفران لم يسبقه إليها أحد غير "لوسبان" في محاوراته في الأولمب والهاوية، وهذا قول عجيب يدخل في سلسلة تأكيدات العقاد التي لا حصر لها في كل ما كتب، والتي كثيرًا ما تدهشنا لجرأتها، ففكرة الرحلة إلى العالم الآخر قديمة قدم الإنسانية وعرفها العرب قبل أبي العلاء وقبل لوسبان، والكل يعلم ما في أساطير اليونان من وصف لنزول أورنيوس إلى العالم الآخر ليسترد منه زوجته لوريديس، وأيضًا وصف هوميروس لرحلة الأوليس، ووصف فرجيلوس شاعر الإلياذة لرحلة إينوس بذلك العالم، ورحلة المتصوفة كوصف الحارث بن أسد المحاسبي في التوهم، وفي عصر مقارب لعصر أبي العلاء كتب ابن الشهيد رسالة التوابع والزوابع».

واستفز هذا القول «العقاد»، فرد في مجلة الرسالة عدد 467 تحت عنوان «مساجلات يورد فيها كلمات مندور ثم يعقب»: «أحمد الله إذ نبه الأستاذ إلى كلمة محمد مندور هذا، فالعقاد رجل لديه ما يشغله عن الثقافة، وعن محمد مندور، وهو منهمك في قراءة أمهات كتب الأدب التي وجد فيها أن فكرة أبي العلاء في هذه الرحلة إلى العالم الآخر لم يسبقه إليها أحد غير "لوسيان" في محاوراته، فأتى له بقراءة الثقافة، وما هي بشئ إلى جوار عيون الأدب، ومن هو محمد مندور ليقرأ له، وهو مأخوذ بسحر لوسيان».

ورد محمد مندور بقسوة على «العقاد»، في الثقافة تحت عنوان «جورجياس المصري يتهم العقاد بالمغالطة كما يفعل جورجياس كبير الفطانيين عند اليونان»، ويتهم منهجه في التفكير فيقول: «سمعت العقاد يومًا يناظر في الأثر الذي يمكن أن تحدثه الثقافة الأجنبية فينا فيقول "إن الكتاب الأمريكي لا يمكن أن يجعلنا أمريكيين، وإلا لجعلتنا التفاحة الأمريكية أمريكيين"، وهذا مثل لكثير مما كتب العقاد، فسبيله هو المغالطة ثم القياس الفاسد، ألا تراه كيف ينقل الحديث من الرحلة الأدبية في العالم الآخر إلى وجود ذلك العالم وتصور الناس له، وهذه هي المغالطة، ثم ينتقل على قياس وجود العالم الآخر في الواقع أو في خيال البشر وجودًا مستقلًا سابقًا على وصف ذلك العالم في الأدب، بوجود باريس ولندن وبلاد الأفيال، وجودًا مستقلًا سابقًا على رحلة المسافرين إلى تلك البلاد وهذا هو القياس الفاسد، وأيضًا وجه العقاد في كلا لقياسين هو انعقاده بين أشياء مادية وأخرى روحية، فالتفاحة ليست كتابًا وإلا كانت عقولنا معدات، ولندن ليست الجنة ولا باريس النار، والسفر إليهما ليس وصفًا أدبيًا للعالم الآخر نزوره بخيالنا»، حسبما ذكر عبد الرحمن أبو عوف في جريدة الجمهورية عام 1989.

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