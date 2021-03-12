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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تفعيل المشروع القومي «البطل الأوليمبي» بكفر الشيخ

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:49 م
البطل الأوليمبي
البطل الأوليمبي
عمرو الشامي
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قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفرالشيخ، بدأ بمراكز التدريب "بيلا، دسوق، مطوبس "، اليوم الجمعة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على تدريبات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذى يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وأضاف محروس، في بيان له، يستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، مؤكدا على دور المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة".

وأكد محروس، على قدرة وقوة اللاعبين المشاركين بالمشروع ومواهبهم الواعدة، والأهداف التى يسعى لتحقيقها من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن التدريبات عدد من قيادات التنفيذية الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة، الدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

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