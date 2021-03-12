وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت مساء اليوم الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل؛ التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.وأكد المجلس أن مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفا أن الفقيدة كان لها العديد من البصمات في التلفزيون المصري.