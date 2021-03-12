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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

27 مليون دولار تعويض لعائلة جورج فلويد

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:46 م
زوجة جورج فلويد
زوجة جورج فلويد
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وافقت مدينة مينيابوليس على دفع 27 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية أقامتها عائلة جورج فلويد بشأن وفاة الرجل على يد الشرطة، رغم استمرار اختيار هيئة المحلفين في محاكمة جريمة قتل ارتكبها ضابط سابق.
وخرج مجلس مدينة مينيابوليس من جلسة مغلقة اليوم الجمعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الجمعة، للإعلان عن التسوية التي ستدفع بموجبها 27 مليون دولار لعائلة فلويد، وتشمل 500 ألف دولار للحي الذي تم فيه اعتقال فلويد.

وأعلن محامي عائلة فلويد، بن كرامب، عن عقد مؤتمر صحفي برفقة أفراد العائلة.

وأعلنت وفاة فلويد في 25 مايو بعد أن ضغط الضابط السابق ديريك شوفين بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وأثارت وفاة فلويد موجة احتجاجات عنيفة في مينيابوليس وخارجها وأعادت التفكير على مستوى البلاد في العدالة العرقية.

وأقامت عائلة فلويد دعوى قضائية فيدرالية بشأن الحقوق المدنية، في يوليو، ضد مجلس المدينة، وتم طرد شوفين وثلاثة ضباط آخرين متهمين في وفاته، من الخدمة.

وقالت الأسرة إن الضباط انتهكوا حقوق فلويد عندما قاموا بتقييده، وإن المدينة سمحت لثقافة القوة المفرطة والعنصرية والإفلات من العقاب بالازدهار بين عناصر الشرطة.

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