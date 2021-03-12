رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار: بيان الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولى يّدعم الفوضويين

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:42 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
إسلام نصير
طباعة
أنتقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، البيان الذى ألقته ممثلة دولة فنلندا نيابة عن عدد من الدول الأوروبية أمام الجلسة (46) في المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف.

وقال خليل، فى بيان صحفي، ما زلنا نتحفظ على وقوف بعض الحكومات الأوروبية مع بعض المزايدين والمتطرفين لأنهم بذلك يساهموا عمدا أو دون قصد في تحقيق المنطقة أهداف تخدم مصالح جماعات إرهابية وجماعات متطرفه تستخدم مظلة حقوق الإنسان للتغطية على جرائم الجماعات الإرهابية في الوقت الذى تخلو تلك البيانات في المحافل الدولية من الإشارة للمصلحة القومية أو الوطنية لأبناء الوطن.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حكومات بعض الدول تختزل الحركة الحقوقية في مصر على عدد من المنظمات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وتجاهل آلاف من المنظمات التي تعمل في مصر منذ منتصف الثمانينيات.

وأعلن خليل رفضه القاطع لاتباع أسلوب الخلط المتعمد لحكومات بعض الدول الأوروبية بين القبض على صحفي بسبب مهنته وبين القبض على صحفي متهم في قضية جنائية.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حرية الرأى والتعبير والإعلام الرقمى يرتبط بمعايير تعلمها الدول الأوروبية وهى الحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة وحماية الأمن القومي للبلاد.

وتابع:"يثير علامات الاستفهام والتعجب اجتماع دول على توجيه انتقادات مرسلة لدولة هامة وكبرى بحجم مصر في الوقت الذى تمتنع عدد من تلك الدول على توقيع بعض الاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وطالب خليل حكومات تلك الدول بالتوقف عن الإستناد إلى تقارير منظمات حقوقية غير مهنية دأبت على مكايدة النظام السياسي وتتحالف مع جماعات إرهابية وجماعات دينية متطرفة تسعى وتعمل علي نشر الفوضى في مصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

الإرهابي محمد سلطان.. حصان طروادة للتدخل في الشأن المصري

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

فوز أتالانتا على سبيزيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

تعادل نيوكاسل مع أستون فيلا 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

باحثون يكتشفون علاجًا لمرض القلب بين مرضي السكر من الدرجة الثانية

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم

نجلاء فوزي: الرجال احتكروا فن الكاريكاتير ولم يتركوا مساحة للنساء (حوار)

بدء اختبارات المتقدمين لورشة ابدأ حلمك بالجيزة

مدحت العدل: حقوق الملكية الفكرية سداح مداح ونأمل فى تعديل القانون