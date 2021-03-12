بـ5000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب مهندسين للعمل بشركة تكنولوجيا

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات التكنولوجيا ببنها الجديدة براتب يصل إلى 5000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين حاسب على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة (اتصالات، وكهرباء) براتب 5000 جنيه.كما تطلب الشركة مبرمجين وأخصائيين جودة برمجيات على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وأن يكون حديثي التخرج، على أن يحدد الراتب بحسب الخبرة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0133237293، والتواصل مع المدير المسئول محمد فرحاو، أو التوجه لمقر الشركة 16 شارع كورنيش النيل، برج الحريري، الفلل، بنها الجديدة.