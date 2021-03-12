باحثون يكتشفون علاجًا لمرض القلب بين مرضي السكر من الدرجة الثانية

توصل باحثون في جامعة "أوتاجو" في نيوزيلاندا إلى أن أحد أسباب وفاة أكثر من 50% من مرضى السكر من الدرجة الثانية كان جراء إصابتهم بأمراض القلب وربما الأهم من ذلك، أنهم اكتشفوا كيفية علاجها.ويقول راجيش كاتاري، الأستاذ المساعد في قسم وظائف الأعضاء فى جامعة "أوتاجو"، إنه من المعروف أن الخلايا الجذعية في قلب مرضى السكر معطلة.. وفي الوقت الذي أثبت العلاج بالخلايا الجذعية فعاليته في علاج أمراض القلب، إلا أن هذا ليس هو الحال في قلوب مرضى السكر، حيث لم يعرف السبب حتى الآن.. ويعتقد الباحثون أن الأمر يتعلق بجزيئات صغيرة تسمى (microRNA) تتحكم فى التعبير الجيني.وأوضح كاتاري، أنه بناءً على نتائج الإختبارات المعملية، حددنا أعداد جزىء الحمض النووى الريبوى بين المرضى الذين يعانون من ضعف في الخلايا الجذعية للقلب بين مرضى السكر".وأضاف أنه من بين العديد من جزيئات الحمض النووى الريبي، حددنا جزيئا دقيقًا واحدًا يسمى (miR-30c) ينخفض في الخلايا الجذعية لمرضى السكر.. يعد هذا الجزىء حاسما لبقاء الخلايا الجذعية ونموها وتكوين الأوعية الدموية الجديدة ".. وتابع:"الأهم من ذلك، لقد أكدنا أيضًا أن الجزيئات الصغيرة (microRNA) تنخفض في الخلايا الجذعية، التي تم جمعها من أنسجة القلب للمرضي الذين يخضعون لجراحة القلب في مستشفى دنيدن فى نيوزيلاندا.وقد تمكن الباحثون النيوزيلانديون من زيادة مستويات جزيء (miR-30c) المفقود فى القلب عن طريق حقنه به.. وكشف الباحثون أن هذه الخطوة أسهمت فى حدوث تحسن كبير فى بقاء ونمو الخلايا الجذعية فى قلوب مرضى السكر.. وأضافوا:" "لقد حدد هذا الاكتشاف الرائع مؤخرًا أن ضعف اعداد جزيء الحمض النووى الريبي كان السبب الكامن وراء عدم عمل الخلايا الجذعية فى قلب مرضى السكر.. الأهم من ذلك، حددت النتائج علاجًا جديدًا لتنشيط الخلايا الجذعية في القلب باستخدام هذا الجزىء النووى الريبي.وشدد كاتارى على أهمية النتائج المتوصل إليها فى مساعدة مرضى السكر الذين يعانون من أمراض القلب، ويمثلون 10% من سكان نيوزيلاندا، على العيش حياة أطول وبجودة صحية عالية.. وأشار الباحثون إلى أنه يتم إجراء المزيد من الإختبارات المعميلة على عملية حقن الجزيئات قبل الإنتقال لإجراء التجارب السريرية على البشر.