إنشاء قاعدة بيانات بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة لتسهيل حركة التجارة

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دور التجارة بين مصر ودول أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستفادة من الاتفاقيات الأفريقية لتسهيل حركة التجارة والارتقاء بشبكات البنية التحتية.كما أكد إنشاء قواعد بيانات وشبكات تواصل بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال في كافة الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم استعداد لتقديم جميع خبراتها لتفعيل منطقة التجارة الحرة.وأوضح أن الجمعية لديها لجان في جميع القطاعات الاقتصادية، فهي مؤهلة للدخول والاستثمار وتنمية كافة الدول بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما تحرص الجمعية على عقد لقاءات مع رجال الأعمال في مختلف الدول لتعريفعهم على أهم الفرص الاستثمارية في مصر.