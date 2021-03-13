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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

السبت 13/مارس/2021 - 10:32 ص
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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تتعدد الأمثال الشعبية في مصر على حسب المفردات سواء كانت بالفصحى أو العامية. وفي هذه السطور ستتناول الأمثال الشعبية التى استخدمت فيها كلمة "مركب" والتي جاءت تارة بالإيجاب وتارة بالسلب.

"المركب اللي فيها لله متغرقش"
يقال هذا المثل بقصد الكرم والجود، حين يمتلك الشخص شيء ما ولا يبخل به على غيرة، فيستفيد منه الجميع دون أجر، فإذا قال له شخص بخيل لماذا تهدر مالك على الغير دون فائدة؟ فيقول: المركب اللى فيها لله متغرقش.

"المركب اللى فيها ريسين تغرق"
يقال هذا المثل الشعبى الشائع حين يتسيد القوم اثنان على خلاف، لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة للآخر. فيتشتت شمل الجمع بسبب الفرقة. فيقول الناس "المركب اللى فيها ريسين تغرق".

"المركب اللى تودي"
يقال هذا المثل وقت الخلاف، حين يقرر أحد الطرفين المتنازعين أن ينصرف دون عودة ويقطع علاقته بالآخر. فيأتي الرد من غريمة الذي كان صديقه أو حبيبه بالأمس. "المركب اللى تودي"، وهو يعادل المثل القائل "كسرت وراه قله. أو كسرت وراه زير".

"مركب الضراير سارت ومركب السلايف احتارت"
هذا المثل متداول فى صعيد مصر، والضراير مشتقه من كلمة ضرة، وهى الزوجة الثانية، أما السلايف فهى تطلق على زوجات الأبناء.

ويقال هذا المثل حين ينشب الخلاف بين زوجات الأبناء داخل البيت الواحد، فيقول القائل مركب الضراير اى زوجات الرجل الواحد سارت ومركب السلايف احتارت. أى أنها لم تكمل السير فى البحر لتصل إلى المرسى الآخر. وهو من الأمثال الشعبية المباشرة، حيث إنه يخص الفئة المتحدث عنها ولا يقصد معنى أعمق، لذا هو من الأمثال الضعيفة فى الشارع المصري.

"بعتوله ١٠٠ مركب فحم"
هو أيضا مثل شعبى صعيدى بامتياز لا يعرفه أهل الشمال بل ربما لا يعرفه أهل شمال الصعيد، لأنه يخص الصعيد الجوانى وتحديدا فى محافظة قنا. ويقال هذا المثل حين يسب الشخص رجل ميت، فيقول "بعتله ١٠٠ مركب فحم"، وكأنه أرسل للميت مئة مركب محملين بالفحم لحرقه فى جهنم، وهو من الأمثال البغيضة.

ومن هنا يتأتى لنا أن الأمثال التى وردت فيها كلمة المركب جاءت متباينة، منها ما يخص الجود والكرم مثل المركب اللى فيها لله متغرقش. وهو مثال طيب، ومنها ما ينبذ الفرقة مثل المركب اللى ليها ريسين تغرق، ومنها ما يخص الضغينة والشحناء وهو يخلو من الحكمة مثل المركب اللى تودى، أي اهلا بالمركب التى تأخذكم بلا رجعة. ومنها ما جاء بقصد السب للميت، وهو من اسوأ الأمثلة الشعبية فى مصر أن لم يكن أسوأها على الاطلاق.

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