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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مفاجأة.. قاتل طفلته فى دمياط حاول بيعها بسبب المخدرات (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 07:22 ص
الرضيعة
الرضيعة
حسام فهمي
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تباشر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع أب متهم بالتعدي على نجلته بالضرب ما أدى لوفاتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى كفر سعد المركزس طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين  تدعى "عايدة رائد "بحالة إعياء شديدة وبها جروح وسحجات وآثار تعذيب ولفظت أنفاسها الأخيرة ما دفع أطباء المستشفى لإبلاغ الأمن لوجود شبهة جنائية.

وتبين أن والدها "رائد. ع. م"، 33 سنة، ومقيم بعزبة ابو داود بمدينة كفر سعد، وسبق سجنه عدة مرات في قضايا تعاطي وإدمان وقام بالتعدي عليها وهو في حالة غير طبيعية.

وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

من جانبه قال المدون علي الشامي، إنه تم تفريغ كاميرات مراقبة رصدت الأب وهو يحاول إلقاء ابنته في الترعة، حيث تبين أنه مدمن لتعاطي المواد المخدرة وحاول قبل ذلك بيع ابنته مقابل مبلغ مالي ومن ثم شرع في قتلها بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض وحاول إلقائها في إحدى الترع.

وأكمل "الشامي" أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الفتاة قبل إلقائها في الترعة وتحركوا بها إلى المستشفى ولكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

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