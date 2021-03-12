هولندا: 27 وفاة و6 آلاف إصابة بكورونا

سجل المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي، الجمعة، 27 حالة وفاة و6 آلاف و68 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى هولندا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت صحيفة (نذرلاندس تايمز) الهولندية عبر موقعها الإلكتروني، أن بهذه الحصيلة ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المستجد في هولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 16 ألفا و24 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليون و144 ألفا و822 إصابة.