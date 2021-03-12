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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مع قرب رمضان.. طبيب يحذر: التجمعات قد تزيد إصابات كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
هاجر رضا
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يتخوف الأطباء من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر رمضان المقبل بسبب التجمعات والعزومات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على المواطنين من الإصابة بكورونا، خاصًة مع تزايد الإصابات مؤخرًا خلال الأسابيع الماضية.

"الدستور" تواصلت مع الدكتور عبد الرحمن خيري، طبيب الطوارئ بإحدى مستشفيات العزل، والذي أعرب عن تخوفه الشديد من تزايد الإصابات في شهر رمضان، بسبب التجمعات العائلية التي تحدث دون تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وطالب خيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الناس بإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، ومنع التجمعات في الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية الاعتيادية، مثل جلسات الإفطار الجماعي والولائم وموائد الرحمن حتى يتم الحفاظ على أرواح المواطنين دون الدخول في ذروة الثالثة مع دخول شهر رمضان".

وشدد على ضرورة الالتزام بوسائل الحماية الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل، أو باستخدام المعقم الكحولي، مع تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال والعطس.

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